الخارجية الإيرانية تتوقع نظاما إقليميا جديدا في الشرق الأوسط

2023/05/05 | 15:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: توقعت وزارة الخارجية الإيرانية، بلورة “نظام إقليمي جديد” في الشرق...

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