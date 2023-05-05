"لن ألتقي بطفلتي".. شاهد كيف انتهت معركة صحفية حامل مع السرطان

2023/05/05 | 15:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت الصحفية الترفيهية ، ماريا مينونوس تنتظر مولودها الأول عندما تم تشخيص إصابتها بسرطان البنكرياس، وكشفت مينونوس عن معركتها ضد السرطان خلال مقابلة أجرتها مع شبكة "ان بي سي"، ضمن برنامج "توداي".

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