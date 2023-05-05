ضبط أكثر من (12) مليون حبة مخدرة في بغداد

2023/05/05 | 15:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط أكثر من (12) مليون حبة مخدرة بعملية

نوعية خاطفة نفذها جهاز الأمن الوطني في

بغداد

يتبع ..

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