2023/05/05 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر مطلع، بهروب اللاعبة هيفاء جوديدة من معسكر المنتخب العراقي لطلب اللجوء في فرنسا.وقال المصدر في حديث لـ/ المركز الخبري الوطني/: إن”اللاعبة تركت المعسكر وهربت من مكان الاقامة في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص هروب لاعبة من معسكر المنتخب الوطني في فرنسا المركز الخبري الوطني.

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