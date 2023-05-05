الامن الوطني يضبط أكثر من 12 مليون حبة مخدرة في بغداد

2023/05/05 | 15:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، ضبط أكثر من (12) مليون حبة مخدرة بعملية نوعية خاطفة في بغداد.

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