صيد ثمين للأمن الوطني.. ضبط أكثر من 12 مليون حبة مخدرة في بغداد

2023/05/05 | 15:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، ضبط أكثر من 12 مليون حبة مخدرة بعملية نوعية في العاصمة بغداد.

وذكر الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "مفارز الجهاز تمكنت من الإطاحة بإحدى شبكات المتاجرة بالحبوب المخدرة في العاصمة بغداد"، مبيناً أن "العملية نفذت بتكتيك وتنسيق عالي المستوى وبعد إستحصال الموافقات القضائية وعلى إثر ذلك تحركت قوة من الجهاز وألقت القبض على أفراد هذه الشبكة واحداً تلو الآخر وبالجرم المشهود بعد أن تم نصب كمائن محكمة لبعضهم وإستدراج ومداهمة الآخرين".

واضاف أن "العملية إنتهت بالقبض على 6 متهمين وضبط مخزنٍ للحبوب المخدرة وبداخله أكثر من 12 مليون حبة مخدرة وبما يعادل طنين ونصف في إحدى مناطق شرقي العاصمة".

وتابع أنه "بهذا الصدد يحذر جهاز الأمن الوطني كل من تسول له نفسه المساس أو التلاعب بحياة وأمن المواطنين كما ويجدد العهد بالمضي قدماً في ملاحقة المجرمين وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل".

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