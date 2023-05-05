بعد استعراض عشائري.. الداخلية توقف مدير شرطة وآمر فوج في واسط

2023/05/05 | 16:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بإيقاف مدير شرطة قضاء العزيزية وآمر فوج طوارئ واسط الأول؛ بعد استعراض عشائري مسلح، شمالي المحافظة.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "وزارة الداخلية قررت توقيف مدير شرطة قضاء العزيزية وآمر فوج طوارئ واسط الاول بعد استعراض مسلح من قبل عشيرة قتيل لقي حتفه إثر مشاجرة في ناحية سيد الشهداء شمالي المحافظة".

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