نينوى.. مقتل 3 عناصر من داعش قرب مطار

2023/05/05 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية اعلام الحشد الشعبي،

اليوم الجمعة، أن قوة من الفوج السادس

ضمن اللواء 57 بالحشد، تمكنت من قتل

ثلاثة عناصر في تنظيم "داعش" قرب مطار

جنيف جنوب غرب محافظة نينوى.

وذكر بيان صادر عن المديرية أن

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