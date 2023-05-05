شاهد لحظة الاعتقال.. ضبط أكثر من (12) مليون حبة مخدرة في بغداد (فيديو)

2023/05/05 | 16:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم

الجمعة، ضبط أكثر من 12 مليون حبة مخدرة

بعملية نوعية خاطفة نفذها في بغداد.

وقال الجهاز في بيان تلاه المتحدث باسمه

أرشد الحاكم في مؤتمر صحفي عقده اليوم،

إنه "في عم

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