2023/05/05 | 16:32 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة العامة للضرائب تطلق نظام الجباية الإلكتروني في مراكزها وفروعها تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/05 | 16:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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