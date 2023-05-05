إقليم كردستان على موعد مع موجة من الغبار

2023/05/05 | 16:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقع خبير الأرصاد الجوية آراس جبار، يوم الجمعة، اجتياح موجة من الغبار مناطق ومدن إقليم كردستان العراق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال جبار في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الأجواء ستكون صافية بشكل عام غدا السبت، وفي أوقات المساء ستتغير الأجواء بشكل شبه كلي لتكون غائمة جزئية الى غائمة تماماً، مع هطول أمطار في بعض المناطق الجبلية بمحافظة دهوك.

وأضاف أنه “نتيجة لتأثير المنخفض الحراري الذي ضرب منطقتنا منذ اليوم، سترتفع درجة الحرارة غدا من ثلاث إلى أربع درجات مئوية مقارنة باليوم، وستكون الرياح بطيئة وتتراوح سرعتها من (10-15) كيلومترا شمال شرق”.

وتع خبير الأرصاد الجوية، قدوم موجة غبار إلى إقليم كردستان خلال الأيام القليلة المقبلة.

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