2023/05/05 | 16:50 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: AccEH6zywfs

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد.. عملية كبيرة لجهاز الامن الوطني العراقي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاهد.. عملية كبيرة لجهاز الامن الوطني العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).