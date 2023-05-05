2023/05/05 | 16:52 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اصبحت التغييرات المقبلة في مناصب المدراء العامين والدرجات الخاصة، موضع...

ظهرت المقالة تغييرات المناصب المرتقبة..



هل ينتصر معيار النزاهة على المحاصصة؟ أولاً على المسلة.

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