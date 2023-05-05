تركيز الهلال السعودي منصب على اللقب رغم ما يُشاع عن ضم ميسي

2023/05/05 | 17:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP لاعبو الهلال السعودي خلال حصة تمرينية على ملعب سايتاما في 5 ايار/مايو 2023 عشية للقاء أوراوا ريد دايموندز الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم سايتاما (اليابان) (أ ف ب) – رغم ما يُشاع عن سعيه لضم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في صفقة خيالية أخرى مشابهة للتي أبرمها غريمه النصر مع […]

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