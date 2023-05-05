رحيل الروائي السوري حيدر حيدر صاحب رواية “وليمة لأعشاب البحر”

2023/05/05 | 17:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت/الزمان: غيّب الموت الأديب والروائي السوري، حيدر حيدر، عن عمر 87 عاماً .و أعلن نجله مجد، صاحب دار ورد للنشر، الجمعة، خبر رحيله على صفحته في فيسبوك بالقول: الفهد غادرنا إلى ملكوته، في إشارة لبطل روايته “الفهد” (1968)، التي تحولت إلى فيلم سينمائي بالاسم نفسه للمخرج السوري الراحل نبيل المالح..و ذاع صيت الاديب […]

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