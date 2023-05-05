بعد أكثر من 3 أعوام.. منظمة الصحة تُعلن أن فيروس كورونا لم يعد حالة طوارئ عالمية

2023/05/05 | 17:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن "كوفيد -19" لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية بعد أكثر من ثلاث سنوات على إعلانه كذلك.

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