الدولار يتأرجح أمام العملات الرئيسة في العالم

2023/05/05 | 17:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كان الدولار أكثر ليونة مقابل العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الجمعة، حيث أضافت مشاكل القطاع المصرفي للحديث عن تخفيضات أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق من هذا العام ، قبل تقرير الوظائف الأمريكي الشهري الذي طال انتظاره.وارتفع الجنيه الإسترليني إلى أعلى مستوى له في عام تقريبًا ، واسترد اليورو بعض مكاسبه من الخسائر […]

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