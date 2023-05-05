"أول ممثلة في المسرح السوداني".. اشتباكات الخرطوم تودي بحياة "أم إيهاب"

2023/05/05 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقيت رائدة المسرح السوداني، آسيا عبد الماجد، مصرعها عن عمر 80 على إثر المعارك الدائرة في العاصمة الخرطوم بين قوات الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان والدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، ليفقد السودان أول امرأة صعدت على خشبة المسرح في البلاد.

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