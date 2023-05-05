2023/05/05 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجيَّة، اليوم الجمعة، إجلاء (6) مواطنين عراقييّن من السودان.وقالت الخارجية في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إنه” تم إجلاء (6) مواطنين عراقييّن من السودان إلى جدة، بالتنسيق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إجلاء 6 مواطنين عراقييّن من السودان إلى جدة المركز الخبري الوطني.

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