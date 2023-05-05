2023/05/05 | 17:13 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، بتوقيف مدير شرطة قضاء العزيزية وآمر فوج طوارئ واسط الاول بعد استعراض مسلح في محافظة واسط.وقال مصدر أمني لـ/ المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعد استعراض مسلح..



الشمري يوجه بإيقاف مدير شرطة العزيزية وآمر فوج طوارئ واسط المركز الخبري الوطني.

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