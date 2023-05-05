استعراض واسط.. الرد السريع يعلن الإطاحة بثلاثة متهمين

2023/05/05 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الجمعة، القاء القبض على ثلاثة من المتهمين بالنزاع العشائري والاستعراض بالأسلحة في قضاء العزيزية بمحافظة واسط.

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