المالية: ترفيع الموظف يكون من تاريخ الاستحقاق (وثيقة)

2023/05/05 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حددت وزارة المالية، تاريخ استحقاق الترفيع للموظفين.

وذكرت الوزارة في وثيقة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، ان موعد الترفيع للموظف يكون من تاريخ الاستحقاق.

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