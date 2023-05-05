2023/05/05 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

أعلنت وزارة الخارجيَّة، اليوم الجمعة، إجلاء 6 مواطنين عراقييّن من السودان.

وقال المُتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته (بغداد اليوم): إنه" تم إجلاء (6) مواطنين عراقييّن من السودان إلى جدة، بالتنسيق مع السلطات السعوديَّة".

وقال الصحاف ،في تصريحات صحفية يوم 30-4-2023: إنه "تم إجلاء 269 مواطناً من السودان حتى الآن، بينهم 16 مواطناً سورياً والغالبية عراقيون".

يذكر، أن وزارة الخارجية أعلنت في وقت سابق عن إجلاء العديد من المواطنين العراقيين في السودان بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بسبب الأحداث الدامية التي تشهدها عدد من المدن السودانية.

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