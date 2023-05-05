الصحة العالمية: كوفيد-19 لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية

2023/05/05 | 17:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن كوفيد لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، “أعلن بأمل كبير انتهاء كوفيد-19 كحالة طوارئ صحية عالمية..



لكن هذا لا يعني أنه قد انتهى كتهديد للصحة العالمية.”

وكانت المنظمة أعلنت COVID-19 جائحة في 11 مارس 2020، ما أدى إلى عمليات الإغلاق والقيود على السفر في جميع أنحاء العالم.

وكان هناك أكثر من 6 ملايين حالة وفاة مرتبطة بـ COVID في جميع أنحاء العالم منذ ذلك الحين.

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