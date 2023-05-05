المفوضية تكشف عن إجراءاتها استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات

2023/05/05 | 17:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فصَّلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الجمعة، إجراءاتها استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات، فيما أكدت مباشرتها بتهيئة عملية تحديث سجل الناخبين.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي للوكالة الرسمية إن” الشُعب الفنية والأقسام المختصة في المفوضية كقسم العمليات وتكنولوجيا المعلومات شرعت بإعداد مسودة النظام الخاص بإجراءات تحديث سجل الناخبين وكذلك بتصميم برنامج خاص بنقل المواد الانتخابية وتجهيزها ببرنامجين خاصين بتسجيل الأحزاب والتنظيمات السياسية والمرشحين المشاركين بالانتخابات”.وأضافت، أنه” بالنسبة لدائرة الإعلام والاتصال الجماهيري فهي تعمل على إعداد مسودة نظام وتعليمات التسجيل والتصديق على المرشحين والاستمارات الخاصة بذلك”.وبشأن مواعيد العملية الانتخابية بينت، أنه” بحسب ما ورد في قانون انتخابات مجالس المحافظات فإنها ستجرى خلال مدة أقصاها 20 كانون الأول المقبل واتخذت المفوضية إجراءاتها الاستباقية باستعراض الجدول العملياتي والتوقيتات الزمنية لكل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية”.وأوضحت، أن” الاستعراض حضره أعضاء مجلس المفوضين والمديرون العامون ومسؤولو الأقسام والشعب وناقشوا كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية وكل توقيت خاص بها”.ولفتت إلى، أنه” عادة ما تنطلق العملية الانتخابية بمرحلة تحديث سجل الناخبين والوصول لسجل انتخابي رصين موضوع مهم جداً ومن ثم مرحلة تسجيل الأحزاب والمرشحين وأيضا مرحلة ما بعد التحضيرات الانتخابية الفنية اللوجستية وكذلك مرحلة الاقتراع وما بعدها وكل ذلك ناقشه مجلس المفوضين في استعراض الجدول العملياتي الأولي”.وزادت، أنه” أيضا من ضمن استعدادات مفوضية الانتخابات تم تشكيل لجان فنية خاصة بهذه العملية الانتخابية ووضع المواصفات الكمية والاعداد للأجهزة مثلا، وأيضا هنالك لجان خاصة بالكلف التخمينية ولجان خاصة بالجوانب الفنية والإدارية، وكذلك ضمن الاستعدادات خاطبت المفوضية وزارة الهجرة والمهجرين بغرض تزويدها بأسماء الناخبين النازحين وبياناتهم في المحافظات كافة والمخيمات بغية شمولهم بإجراءات تحديث سجل الناخبين الخاص ضمانا لحقهم في الانتخابات المحلية المقبلة”.

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