وزارة سيادية للمياه

2023/05/05 | 17:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

يبدو ان اللقاءات الثنائية بين

المسؤولين المائيين خاصة مع دول المنبع

لم تخرج بحصيلة تخدم الواقع العراقي فلم

تخرج عن الاطار البروتوكولي

والمجاملاتي ولم تحقق الحد الادنى من

الامن القوم

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