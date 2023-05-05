مخصص لعوائل شهداء ملبي فتوى الدفاع الكفائي.. العتبة الحسينية تشيد مجمعاً سكنياً في كربلاء

2023/05/05 | 17:44 - المصدر: وكالة نون

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اعلنت العتبة الحسينية المقدسة،

الجمعة، عن مواصلة العمل لإنجاز مجمع

سكني متكامل مخصص لعوائل الشهداء من

(ملبي فتوى الدفاع الكفائي).

وذكر قسم المشاريع الاستراتيجية في

العتبة الحسينية المقدسة، في بي

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