مخصص لعوائل شهداء ملبي فتوى الدفاع الكفائي.. العتبة الحسينية تشيد مجمعاً سكنياً في كربلاء

2023/05/05 | 17:44 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخصص لعوائل شهداء ملبي فتوى الدفاع الكفائي.. العتبة الحسينية تشيد مجمعاً سكنياً في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلنت العتبة الحسينية المقدسة،
الجمعة، عن مواصلة العمل لإنجاز مجمع
سكني متكامل مخصص لعوائل الشهداء من
(ملبي فتوى الدفاع الكفائي).
وذكر قسم المشاريع الاستراتيجية في
العتبة الحسينية المقدسة، في بي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخصص لعوائل شهداء ملبي فتوى الدفاع الكفائي.. العتبة الحسينية تشيد مجمعاً سكنياً في كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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