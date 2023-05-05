2023/05/05 | 17:45 - المصدر: قناة الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f0SxjZvfyic

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الفنان علي جاسم يحيي حفلاً غنائياً في مهرجان بابل الدولي | ظهيرة الجمعة) نشر أولاً على موقع (قناة الشرقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الفنان علي جاسم يحيي حفلاً غنائياً في مهرجان بابل الدولي | ظهيرة الجمعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الشرقية).