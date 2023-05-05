2023/05/05 | 17:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 5 مايو، 2023 بغداد/المسلة الحدث: اصبحت المدرسة الانكليزية الدولية في بغداد، هي المؤسسة التربوية التدريسية...

ظهرت المقالة المدرسة الانكليزية الدولية ببغداد ..



الأولى والوحيدة المعترف بها من قبل التربية البريطانية أولاً على المسلة.

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