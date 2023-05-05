كربلاء يتقدم بالدوري الممتاز ويفوز على نوروز في السليمانية

2023/05/05 | 18:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق نادي كربلاء فوزا ثمينا بهدف ضد

لاشيء على نادي نوروز ضمن مباراة الجولة

27 من الدوري الممتاز والتي جرت في ملعب

السليمانية عصر اليوم الخميس

الهدف الوحيد حمل امضاء اللاعب

الشاب نور المصطفى غانم في ا

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