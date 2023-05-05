2023/05/05 | 18:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم رئيس شركة فاغنر العسكرية الخاصة الجمعة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف بتحمل مسؤولية سقوط "عشرات الآلاف" من القتلى والجرحى من المقاتلين الروس، في مواصلة حملته الانتقامية ضد القيادة العسكرية الروسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قائد فاغنر يُحمل وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان مسؤولية مقتل عشرات آلاف الجنود) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قائد فاغنر يُحمل وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان مسؤولية مقتل عشرات آلاف الجنود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).