الطيـران المـدني العراقـي تعقد اجتماعاً لتطوير مطار بغداد

2023/05/05 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

عقد وفد سلطة الطيران المدني، اليوم الجمعة، اجتماعاً هاماً مـع مكتب مؤسسة التنمية الدولية (lFC) مجموعة البنك الدولي World Bank Group في عاصمة المملكة الاردنية - عمان.

وقال بيان للسلطة، تلقته (بغداد اليوم)، ان "الاجتماع يعد مكمل للاجتماعات السابقة لغرض مناقشة مسودة إتفاقية إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية لتشغيل وتطوير مطار بغداد الدولي".

واضاف البيان، ان "هذا المشروع سيكون الاول من نوعه بين سلطة الطيران المدني العراقي (lCCA) ومؤسسة التنمية الدولية بغية تعزيز واقع الاستثمار وعبر مشاركة القطاع العام والخاص في تشغيل المطارات"، لافتاً الى انه "سيسهم في تعظيم الإيرادات من خلال النهوض بالواقع الخدمي والتشغيلي مع الاحتفاظ بالحق العام للدولة وبما يساهم ذلك في مواكبة الحداثة والتطور في واقع الطيران".

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