الطائرات التركية تقصف مواقع حزب العمال الكردستاني في دهوك

2023/05/05 | 18:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كُردستان

افاد مصدر أمني، مساء اليوم الجمعة، بتجدد القصف التركي على قضاء العمادية في محافظة دهوك.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "الطائرات التركية استهدفت قبل قليل مناطق في جبل كارة ضمن قضاء العمادية بمحافظة دهوك".واضاف المصدر، ان "القصف التركي استهدف مواقع تابعة لحزب العمال الكردستاني".

ولم تعلن السلطات الرسمية لغاية الان عن تفاصيل القصف او الخسائر الناجمة عنه.

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