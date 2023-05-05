ذا ناشيونال: الموازنة العراقية أصبحت هزلية وكل طرف يطالب بمخصصات أعلى

2023/05/05 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة the national الاماراتية الناطقة باللغة الانجليزية، ان الموازنة العراقية أصبحت هزلية وكل طرف يطالب بمخصصات أعلى.

وذكرت صحيفة في تقرير لها ، “في جميع القطاعات في العراق، يمتد الضجيج للحصول على الأموال الحكومية من العشائر المرتبطة سياسيا إلى الشركات التي تديرها الدولة وقوات الأمن الرسمية وحتى الميليشيات المرتبطة بإيران”.

وأضافت، “تدافع الكتل السياسية الرئيسية عن نظام يقسم موارد الدولة على شكل غنائم.



ويحاول العراق تمرير مشروع موازنة من شأنه أن يشهد إنفاقا قياسيا لمدة 3 سنوات وعجزا قياسيا مرتفعا، يتم تعويضه لمدة عام بدون ميزانية بسبب الخلاف السياسي قبل تولي حكومة السوداني السلطة في أكتوبر”.

وتابعت أن “الموازنة أصبحت هزلية، حيث يطالب كل طرف بمخصصات أعلى لوزاراتهم.



الإنفاق التشغيلي المتزايد لزيادة الرواتب الحكومية – الناجم عن التوظيف المسيس – سيزاحم الاستثمار في الخدمات العامة”.

وبينت ان “مشروع الموازنة يمكن أن يزيد التوظيف في القطاع العام بمقدار 700000”.

ولفتت إلى ان “السوداني أعرب عن رغبته في إجراء تقييم صارم لأداء المناصب “الدرجات الخاصة” المعينة من قبل الحزب، وهي المناصب الوزارية العليا التي تتمتع في بعض الحالات بصلاحيات واسعة النطاق، مثل التأثير على إرساء العقود.



لكن السوداني مثل من قبله يقوم ببساطة باستبدال المسؤولين الفاشلين بمزيد من الموالين”.

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