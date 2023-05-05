2023/05/05 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، تحييد 13 مسلحا من عناصرحزب العمال الكردستاني “بي كي كي” شمالي العراق وسوريا خلال 3 أيام.جاء ذلك خلال لقائه مع أعضاء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تعلن حصيلة قتلى حزب العمال خلال ثلاثة أيام بالعراق وسوريا المركز الخبري الوطني.

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