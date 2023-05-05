2023/05/05 | 19:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني كشفت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، عن المحطة الاخيرة في الجولة الميدانية التي اجراها رئيس هيأة المنافذ الحدودية في منافذ البصرة والتي كانت في منافذ ميناء خور الزبير وميناء ابو فلوس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تكشف عن زيارة المحطات الأخيرة خلال الـ 72 الماضية المركز الخبري الوطني.

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