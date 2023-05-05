الاتحادية تفتح تحقيقاً بحق مفرزة

2023/05/05 | 19:33 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، فتح تحقيق بحق مفرزة "انتهكت معايير حقوق الإنسان".

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