قصف تركي بالطائرات على قرى سكنية شمالي دهوك

2023/05/05 | 19:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر أمني، الجمعة، بقيام

الطائرات التركية بقصف القرى السكنية

في محافظة دهوك شمال العراق.

وقال المصدر ، إن "الطائرات التركية

وجهت ضربات جوية على قرى سكنية في قضاء

العمادية شمال محافظة دهوك".

وأض

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