رئاسة البرلمان تتوعد النواب المتغيبين: إجراءات صارمة تنتظركم

2023/05/05 | 19:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد نائب رئيس مجلس النواب، شاخوان عبد

الله، باتخاذ إجراءات قانونية بحق

أعضاء البرلمان المتغيبين عن جلسات

المجلس.

وقال عبد الله في حديث صحفي، إن "اجتماع

رئاسة البرلمان الذي عقد الجمعة

الماضي، ناقش

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