وزارة الهجرة توزع اكثر من (19) ألف حصة إغاثية للنازحين في دهوك والسليمانية

2023/05/05 | 19:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزعت وزارة الهجرة والمهجرين (19,482) حصة

من المساعدات الإغاثية بين الاسر

النازحة في مخيمات محافظتي دهوك

والسليمانية .





وذكرت الوزارة في بيان لها ان " فريق عمل

فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع (14,245

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