سبعة مشاريع في قضاء الدوّاية سترفع الخدمة 80%

2023/05/05 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن محافظ ذي قار محمد هادي الغزي عن سبعة مشاريع في قضاء الدوايّة وناحية بني زيد في المحافظة معتبرا ان هذه المناطق ستشهد طفرة نوعية بالخدمات.

وقال الغزي لـ(بغداد اليوم)، ان "وضع حجر الاساس لسبعة مشاريع في قضاء الدوايّة وناحية بني زيد سيكون لبنى تحتية متكاملة في الناحية"، مبينا ان "قضاء الدواية كانت حصته ستة مشاريع خدمية سترفع نسبة مستوى الخدمة الى 80% في مركز القضاء".

وبين الغزي ان "المحافظة تنتظر اقرار المشاريع ليصار بعدها إحالة خدمات متكاملة لباقي الاقضية".

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