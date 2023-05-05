باحث يحدد ظاهرة

2023/05/05 | 19:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حدد الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل التميمي، اليوم الجمعة، عدة اسباب لارتفاع اسعار الدولار في السوق الموازي، فيما شدد على ضرورة اتخاذ خطوات سريعة من قبل البنك المركزي العراقي.

وقال التميمي، لـ"بغداد اليوم"، ان "البنك المركزي العراقي مطالب بتقديم اجراء تسهيلات اكبر للشركات والتجار وصغار التجار وطلبات التحويل المالي، وازالة العقبات وتسهيل الاجراءات اكثر فاكثر تجاه تلك الطلبات، وتمرير الحوالات بسرعة اكبر ، حتى لا يكون هناك طلب على الدولار بكثرة في السوق الموازي، وتعود أسعار الصرف للارتفاع".

وبين ان "هناك صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة الى تطبيقات (برامج) تروج وتنشر أسعار الصرف، بالسعر في السوق الموازي وليس الرسمي، وهذا الامر يسبب ارباك في السوق ويجعل أسعار الصرف مرتفعة، ولهذا يجب إيقاف تلك الصفحات والبرامج بالتعاون ما بين البنك المركزي والجهات الحكومية ذات الاختصاص، فهذه الصفحات هي من تتحكم في السوق السوداء للدولار، وهي وراء الارتفاع الأخير خلال الأيام الماضية".

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