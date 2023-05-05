2023/05/05 | 19:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: SsacuDNyOXQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. احتفالية إعادة افتتاح ضريح الشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. احتفالية إعادة افتتاح ضريح الشيخ عبد القادر الكيلاني في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).