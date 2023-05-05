قيادي بالحكمة يحذر: 3 أزمات تهدد السلم المجتمعي في ديالى

2023/05/05 | 19:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر القيادي في تيار الحكمة، فرات التميمي، اليوم الجمعة، من ثلاث ازمات تهدد السلم المجتمعي في ديالى.

وقال التميمي وهو رئيس لجنة الزراعة النيابية الاسبق في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “التحدي الامني في ديالى تم احتواءه والاوضاع تتجه نحو الاستقرار بشكل كبير لكن امامنا تحد أكبر خطورة”، مبينا أن “هذا التحدي يتمثل بالجفاف، والذي لايزال يحاصر 60% من مناطق المحافظة رغم غزارة الامطار”.

واضاف، ان “ملف الجفاف في ديالى معقد وخطير وهو يقود الى ثلاث ازمات تهدد السلم المجتمعي خاصة في ذنائب الانهر التي ليس لها اي بديل خاصة لمياه الشرب، ويؤدي الى اشكاليات وصراعات وهجرة جماعية وارتفاع في معدلات الفقر والبطالة وهي كل تحديات مباشرة للاستقرار والأمان”.

واشار الى “وجود لجنة عليا لإدارة ملف المياه بصلاحيات واسعة في ديالى أمر ضروري؛ من اجل وضع الحلول المناسبة والدفع نحو استثمار اعلى للخزين المائي بعيدا عن اي هدر ودعم المزارعين في تغير جوهري في انماط ري البساتين والارضي من خلال الاساليب الحديثة التي تسهم في خفض استهلاك المياه بنسبة 70%”.

وتعاني محافظة ديالى منذ سنوات، من جفاف يضرب اجزائها الشمالية والشمالية الشرقية رغم غزارة الامطار الا انها لم تؤدي الى زيادة كبيرة في خزين السدود الرئيسية”.

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