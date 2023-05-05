التربية النيابية تقترح تعزيز حماية المدارس لردع الاعتداءات على المعلمين

2023/05/05 | 19:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شددت عضو لجنة التربية في مجلس النواب نداء ماضي الكريطي، اليوم الجمعة، على تفعيل قانون حماية المعلمين والمدرسين.

وقالت الكريطي للوكالة الرسمية إن” لجنتنا تؤكد على تطبيق قانون حماية المعلم، وأن تتواجد قوات أمنية قرب المدارس بصورة مستمرة، لحماية الكوادر التعليمية وكذلك التدريسية فضلاً عن الطلبة”.وأضافت، أنه” ما زلنا في طور الضغط في سبيل تطبيق قانون حماية المعلم كونه شرع منذ سنوات لكن للأسف لم يفعل ولجنتنا ستعمل على تطبيقه”.وأكدت وزارة التربية، في وقت سابق، تواصلها مع القضاء لردع حالات الاعتداء على الملاكات التعليمية وفق القانون، فيما شددت على أهمية تفعيل قانون حماية المعلم.

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