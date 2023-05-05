برر سفره إلى السعودية.. أول تعليق من ميسي بعد عقوبة باريس سان جيرمان

2023/05/05 | 19:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم النجم الأرجنتيي ليونيل ميسي، اعتذارا لزملائه في باريس سان جيرمان، الجمعة، بسبب سفره إلى السعودية بعد الخسارة أمام لوريان دون إذن إدارة الفريق، مشيرا إلى أنه ينتظر قرار النادي بشأنه

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