2023/05/05 | 19:44 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لتطوير مطار بغداد.. سلطـة الطيـران المـدني تعقد اجتماعاً هاماً مـع مؤسسة التنمية الدولية lFC هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/05/05 | 19:44.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لتطوير مطار بغداد.. سلطـة الطيـران المـدني تعقد اجتماعاً هاماً مـع مؤسسة التنمية الدولية lFC) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لتطوير مطار بغداد.. سلطـة الطيـران المـدني تعقد اجتماعاً هاماً مـع مؤسسة التنمية الدولية lFC) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).