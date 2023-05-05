2023/05/05 | 20:00 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت منصة Point2Homes، بقياس مستوى السعادة في أكبر 100 مدينة في كندا من خلال تحليل 4 مؤشرات في كل منها: الاقتصاد والعقارات الموقع والتركيبة السكانية الصحة والرفاهية المجتمع والبيئة يشير التقرير إلى أن البيانات تظهر أنه تماما كما في الحياة الواقعية، لا توجد سعادة مطلقة، حيث لم تحتل أي من أكبر المدن في كندا مرتبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على قائمة أسعد المدن الكندية شبكة القيقب الدولية.

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