تقرير: أول دولة خليجية تقترب من تقنين القمار

2023/05/05 | 20:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وكالة "بلومبرغ"، الجمعة، أن الإمارات العربية المتحدة قد تصبح أول دولة خليجية تقنن القمار، وهي خطوة قد تجعلها تتفوق في النهاية على سنغافورة كمركز للمقامرة.

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