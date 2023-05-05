خلال 4 ايام.. العراق يستعد لاستقبال 6 الاف قطعة أثرية عائدة من بريطانيا

2023/05/05 | 20:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشفت وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، عن قرب استلام 6 الاف قطعة اثرية كانت معارة الى بريطانيا.

وذكر المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بجهود إستثنائية وعبر سفارة جمهورية العراق في لندن، واستكمالاً لصفحات عمل "دبلوماسية الإسترداد"،سيتم بتاريخ 2023/5/9، استلام (38) صندوقا يضم آثاراً عراقيّة كلنت مُعارة لدى الجانب البريطاني".

وبين أنه "يقارب عددها (6000) قطعة، مع (4)صناديق تضم قطعا مقلدة لاغراض الدراسة ولوحتان و(6) صناديق من الكتب".

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